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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ИНВЕСТИРУЕТ ОКОЛО 200 МЛН РУБЛЕЙ В СОЗДАНИЕ КОЛЬЦЕРАСКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОРШЕ
18:09 11.04.2023
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» инвестирует около 200 млн рублей в масштабный проект по созданию кольцераскатного производства в Орше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, оно обеспечит полное импортозамещение кольцевых заготовок как для собственных нужд холдинга, так и для других предприятий Беларуси и России.
Внедряемая технология раскатки позволит получать высококачественные заготовки цельнокатаных и профильных колец из сталей различных марок с наружным диаметром до 3 м и массой до 3 т с высоким качеством и минимальным припуском под последующую обработку.
Сегодня в Беларуси такие заготовки не производятся. Между тем они востребованы не только на внутреннем, но и российском рынке в авиадвигателестроении, атомной энергетике, судостроении, ракетной технике, машиностроении и других отраслях промышленности.
В рамках проекта построены производственный и административно-бытовой корпуса, ведется прокладка инженерных сетей, внутренняя отделка помещений и устройство фундаментов под оборудование. Планируется, что уже в этом году высокотехнологичное оборудование автоматизированной линии для изготовления кольцевых заготовок начнет поступать в Оршу.
Создание комплекса кольцераскатки станет еще одним шагом БЕЛАЗа на пути обеспечения технологической независимости продукции от импорта. Выход на проектную мощность нового производства намечен на 2025 год.
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