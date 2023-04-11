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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3%


18:00 11.04.2023

Продовольственные товары в Минске в марте 2023 года подорожали по сравнению с февралем 2023 года на 0,6%, с декабрем 2022 года – на 3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за март 2023 года к уровню марта 2022 года цены увеличились на 9,4%. За январь-март 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 12,3%.

Непродовольственные товары в марте 2023 года подорожали по сравнению с февралем на 0,2%, с декабрем 2022 года – на 1,1%. При этом за март 2023 года к уровню марта 2022 года цены подросли на 0,2%. В январе-марте 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в марте 2023 года выросли по сравнению с февралем на 0,7%, с декабрем 2022 года – 4,1%. В марте 2023 года услуги подорожали по сравнению с мартом 2022 года на 5,1%. За январь-март 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-марта 2022 года на 6,9%.
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