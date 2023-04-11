|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕРЕЗ БУТБ ВПЕРВЫЕ ПРОДАЛИ ПАРТИЮ ТРЮФЕЛЕЙ
17:58 11.04.2023
На площадке промышленных и потребительских товаров ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) впервые реализована партия трюфелей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТЮ, пилотную закупку элитных грибов на биржевых торгах провел один из ведущих отечественных производителей молочной продукции. Общая сумма четырех сделок составила 97 тыс. BYN.
Приобретенные трюфели планируется использовать в качестве вкусовой добавки при изготовлении премиальной линейки сыров.
С точки зрения биржевой торговли трюфели - это обычный биржевой товар, обладающий определенными стандартными характеристиками. В этом отношении самые дорогие в мире грибы ничем не отличаются от, например, лука, чеснока, свеклы или картофеля, которые с 2021 г. можно приобрести на еженедельных торговых сессиях.
В данном случае заявка на покупку была размещена на площадке промышленных и потребительских товаров, которая позволяет приобретать товары без привязки к расписанию, то есть фактически в круглосуточном режиме. При проведении пробных закупок такой механизм обеспечивает большую гибкость, чем сессионные торги.
Вместе с тем при наличии постоянного спроса на ту или иную продукцию, представленную на площадке ППТ, ее реализация для удобства продавцов и покупателей может быть переведена на сессионную основу. Такие примеры в практике БУТБ уже есть.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 11.04.2023
Курсы в банках
на 11.04.2023
Конвертация в банках
на 11.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте