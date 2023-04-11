C августа 2023 г. в Беларуси вводится в действие государственный стандарт СТБ 56000-2022 «Менеджмент инноваций. Основные положения и словарь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, документ содержит словарь, фундаментальные концепции и принципы менеджмента инноваций и его систематического внедрения. В нем установлены термины и определения, применимые ко всем стандартам в области менеджмента инноваций и систем менеджмента инноваций, разработанным ISO/TC 279 «Инновационный менеджмент».

СТБ 56000-2022 предназначен для применения всеми типами организаций, независимо от отрасли, уровня зрелости или размера.

Данный стандарт продолжает серию стандартов о менеджменте инноваций.

Так, в сентябре 2021 г. были введены в действие СТБ ISO 56002-2021 «Менеджмент инноваций. Системы менеджмента инноваций. Руководство» и СТБ ISO 56003-2021 «Менеджмент инноваций. Инструменты и методы для партнерства в области инноваций. Руководство».

Все стандарты из этой серии разработаны БелГИСС.