Подкормку азотными удобрениями озимых зерновых в Гомельской области провели на 90% площадей, это более 232 тыс. га. Об этом рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

С учетом погибших посевов осталось еще 16 тыс. га. 17 районов уже приступили ко второй подкормке озимых зерновых культур.

Подкормку озимого рапса выполнили на 46,5 тыс. га - это 60% посевной площади.

«За неделю, - уточнил Дмитрий Петрожицкий, - хозяйства подкормили свыше 8 тыс. га».

Многолетние травы подкормлены более чем на 43 тыс. га, или 29% площадей. За минувшую неделю приросли на 11%.

«Подкормки многолетних трав позволят получить скорейшее отрастание зеленой массы, следовательно, раньше приступить к заготовке кормов», - добавил Дмитрий Петрожицкий.