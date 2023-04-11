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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДКОРМКУ АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ НА 90% ПЛОЩАДЕЙ
17:00 11.04.2023
Подкормку азотными удобрениями озимых зерновых в Гомельской области провели на 90% площадей, это более 232 тыс. га. Об этом рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
С учетом погибших посевов осталось еще 16 тыс. га. 17 районов уже приступили ко второй подкормке озимых зерновых культур.
Подкормку озимого рапса выполнили на 46,5 тыс. га - это 60% посевной площади.
«За неделю, - уточнил Дмитрий Петрожицкий, - хозяйства подкормили свыше 8 тыс. га».
Многолетние травы подкормлены более чем на 43 тыс. га, или 29% площадей. За минувшую неделю приросли на 11%.
«Подкормки многолетних трав позволят получить скорейшее отрастание зеленой массы, следовательно, раньше приступить к заготовке кормов», - добавил Дмитрий Петрожицкий.
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