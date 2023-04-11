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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 3 МЕСЯЦА ПАССАЖИРЫ ПРИОБРЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ 2,2 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА БЖД
15:25 11.04.2023
С января по март 2023 года пассажиры Белорусской железной дороги оформили через интернет более чем 1,74 миллиона электронных билетов на поезда с нумерованными местами и более 470 тысяч билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, популярность безбумажных поездок продолжает возрастать. Так, по итогам 2022 года через раздел «Услуги пассажирам» на сайте БЖД и с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» было приобретено 57% билетов на поезда с нумерованными местами. Число пользователей мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» составляет более 200 тысяч человек.
Сэкономить свое время также помогают терминалы самообслуживания. В настоящее время на станциях и остановочных пунктах магистрали действует 210 устройств, через которые можно приобрести билеты на поезда с ненумерованными местами.
Белорусская железная дорога продолжает совершенствование безбумажных технологий и дистанционных сервисов, стремится сделать их максимально простыми, доступными и удобными. В целом за три месяца 2023 года с использованием всех действующих каналов самообслуживания БЖД оформлено более 3,6 миллиона проездных документов.
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