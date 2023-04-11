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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИЦЕИСТЫ БГУ ЗАВОЕВАЛИ 65 ДИПЛОМОВ РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ


14:25 11.04.2023

Лицеисты БГУ завоевали 65 дипломов различного достоинства на Республиканской олимпиаде по учебным предметам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на счету старшеклассников 10 дипломов первой степени, 23 – второй и 32 – третьей. Также два лицеиста удостоены похвальных отзывов.

В нынешнем году учащиеся Лицея БГУ выступили в олимпиаде по 11 учебным предметам: английскому, белорусскому и русскому языкам и литературах, истории, обществоведению, биологии, химии, математике, информатике, физике и астрономии.

Отметим, что за 33 года участия в этих интеллектуальных состязаниях лицеисты всегда показывали высокие результаты. К слову, за этот период ребята завоевали 1897 дипломов различного достоинства.

Заключительный этап общереспубликанского интеллектуального состязания проходил с 27 по 31 марта по 18 учебным предметам. Всего его участниками стали 1508 учащихся из всех регионов Беларуси.

Победители Республиканской олимпиады представляются для поощрения в совет специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Также учащиеся, показавшие лучшие результаты, представляют Беларусь на международных предметных олимпиадах и конкурсах.
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