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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ НЕМНОГО ПОДОРОЖАЛИ


13:46 11.04.2023

За последнюю неделю, с 3 по 10 апреля, ряд столичных агентств повысили цены в своих объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках Октябрьского и Московского районов.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,6% и составил $1268. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1454, что на 0,2% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 0,8% - с 17,4 до 17,3 тысячи. Произошло это за счет уменьшения числа 1- и 2-комнатных квартир на 2% в обоих случаях. Предложение 4-комнатных квартир, напротив, выросло на 2%. Количество «трешек» не изменилось.

Среди районов существеннее всего снизилось предложение квартир в Московском — минус 5%. В Советском и Партизанском снижение составило 3%. В то же время увеличилось количество объявлений в Центральном, Ленинском и Первомайском районах.

За неделю подорожали все типы квартир. Существеннее всего 2- и 4-комнатные — плюс 1%. «Однушки» стали дороже на 0,7%, а «трешки» — на 0,2%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Московском — плюс 1,3%. В то же время наибольшее снижение — в Партизанском (минус 1,2%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 868 $/м2 (+0,2%), Витебск — 698 $/м2 (+1,2%), Гомель — 710 $/м2 (+0,9%), Гродно — 795 $/м2 (+0,3%), Могилев — 757 $/м2 (-0,7%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 658 $/м2 (-0,1%), Солигорск — 771 $/м2 (+0,2%), Молодечно — 753 $/м2 (+0,2%), Жодино — 778 $/м2 (+0,9%), Слуцк — 561 $/м2 (+1%).
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