ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ФСЗН


13:08 11.04.2023

На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 10 апреля доступны к заказу новые электронные услуги Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие услуги:

3.25.08 «Предоставление сведений о трудовой деятельности застрахованного лица за период (в расширенном виде, начиная с даты приема на работу с 1 июля 2021 года и далее)»;

3.25.09 «Предоставление информации, содержащейся в ИЛС застрахованного лица за период».

Электронные услуги оказываются на основе информации государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования». Доступ к электронным услугам со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).

Электронная услуга 3.25.08 позволяет застрахованным лицам (в отношении себя самого), юридическим лицам и государственным органам получить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица в составе данных из разделов 1, подразделов 2.1, 2.2, 2.3 раздела 2 по форме ПУ-2.

Электронная услуга 3.25.09 позволяет застрахованным лицам в отношении себя самого получить информацию из индивидуального лицевого счета в виде файла формата MS Word в составе данных в зависимости от типа запроса: полная информация из индивидуального лицевого счета; о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и обязательных страховых взносах; о трудовой деятельности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2023
валюта курс
EUR 3.2453
USD 2.9735
RUB 3.6070
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9537 -0.0198
RUB 3.6137 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1820 3.1990
USD 2.9330 2.9440
RUB 2.7000 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 11.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0890
EUR/RUB 88.0000 116.5000
USD/RUB 80.7000 107.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте