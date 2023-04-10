На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 10 апреля доступны к заказу новые электронные услуги Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие услуги:

3.25.08 «Предоставление сведений о трудовой деятельности застрахованного лица за период (в расширенном виде, начиная с даты приема на работу с 1 июля 2021 года и далее)»;

3.25.09 «Предоставление информации, содержащейся в ИЛС застрахованного лица за период».

Электронные услуги оказываются на основе информации государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования». Доступ к электронным услугам со строгой аутентификацией (с использованием электронной цифровой подписи либо ID-карты).

Электронная услуга 3.25.08 позволяет застрахованным лицам (в отношении себя самого), юридическим лицам и государственным органам получить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица в составе данных из разделов 1, подразделов 2.1, 2.2, 2.3 раздела 2 по форме ПУ-2.

Электронная услуга 3.25.09 позволяет застрахованным лицам в отношении себя самого получить информацию из индивидуального лицевого счета в виде файла формата MS Word в составе данных в зависимости от типа запроса: полная информация из индивидуального лицевого счета; о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и обязательных страховых взносах; о трудовой деятельности.