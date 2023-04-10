Наибольшее скопление грузовых авто фиксируется на въезд в Литву, легковых — в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 12.00 наиболее загруженный маршрут на въезд в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы пропустили на свою территорию 34% грузовиков от нормы. Задержки в оформлении грузовиков также фиксируются в пунктах пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении.

Более 500 грузовиков ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Несмотря на сохраняющееся скопление фур, польские контрольные службы продолжают оформлять менее 60% большегрузов, утверждает ведомство.

Наиболее загруженный пункт пропуска на латвийском направлении — Патерниеки (Григоровщина). По данному маршруту в ЕС проследовало 55% фур от нормы.

Самая большая очередь в ЕС из легковых автомобилей — перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона оформила всего 24% авто. Задержки в оформлении также фиксируются перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Райгардас (Привалка).