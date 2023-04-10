На биржевой площадке импортозамещения зарегистрирована первая сделка по закупке продукции у компании - резидента Таджикистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в ходе торгов белорусское предприятие легкой промышленности приобрело у таджикистанской торговой организации 40 тонн кардной пряжи - одного из самых востребованных видов сырья в трикотажной отрасли.

В данном случае биржевая площадка послужила инструментом маркетинга и помогла белорусскому предприятию удовлетворить потребность в иностранном сырье. В качестве поставщиков пряжи на торги были также привлечены компании из Узбекистана, однако предложение таджикистанского участника оказалось более интересным по цене, что и сыграло определяющую роль.

Еще одной особенностью данной закупки стало то, что это первая за 15 лет биржевая сделка, совершенная резидентом Таджикистана. Последний раз компании из этой страны использовали биржевой механизм для работы на белорусском рынке в 2008 г.

В I квартале 2023 г. товарооборот секции промышленных и потребительских товаров БУТБ, на базе которой функционирует площадка импортозамещения, составил 162,7 млн BYN. Среди нерезидентов Беларуси биржевая торговая платформа была наиболее востребована у россиян, заключивших сделки на сумму 21,1 млн BYN.