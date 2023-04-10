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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ ПРИМЕНИТЬ «НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ» ПО РАЗВИТИЮ ПВТ


11:16 11.04.2023

Необходимо придать новый импульс развитию IT-отрасли, причем не только для резидентов ПВТ. Об этом Лукашенко заявил 11 апреля на совещании о проектах указов по развитию Парка высоких технологий.

"В ноябре прошлого года мы уже обсуждали работу нашего Парка высоких технологий с учетом сложившейся обстановки вокруг Беларуси. Необходимо придать новый импульс развитию отрасли, обеспечить максимально благоприятные условия работы (мы об этом договорились). Причем не только для резидентов ПВТ, но и для всех отечественных IT-компаний, вообще для всех айтишников", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он поставил задачу: создавать продукт для нужд национальной экономики и экспорта.

"В настоящий момент наш ПВТ, который долгое время авторитетные специализированные издания называли "раем для программистов" и "Кремниевой долиной Восточной Европы", хотят задушить экономически. Такие попытки предпринимаются", - сказал Лукашенко.

В связи с этим он заявил о готовности страны реагировать на ситуацию, делать выводы и генерировать соответствующие решения: "Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть".

"Мне внесены проекты правовых актов о развитии ПВТ. Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются креативные решения", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что речь идет о втором дыхании и ранее недоступных горизонтах для парка и всей белорусской IT-отрасли.

"Надо освоить новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими", - обозначил ориентиры Лукашенко.
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