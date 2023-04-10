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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЧАЛА РАБОТАТЬ В ВУЗАХ БЕЛАРУСИ
11:09 11.04.2023
«Горячая телефонная линия» приемной комиссии по вопросам поступления начала работать в вузах Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, во время работы «горячей телефонной линии» абитуриенты смогут задать все интересующие вопросы представителям приемных комиссий относительно поступления в тот или иной вуз, получить ответы и необходимые консультации.
Режим работы горячей линии: будние дни - с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед, суббота - с 10.00 до 14.00.
Телефоны горячей линии опубликованы на сайте Министерства образования.
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