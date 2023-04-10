«Горячая телефонная линия» приемной комиссии по вопросам поступления начала работать в вузах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, во время работы «горячей телефонной линии» абитуриенты смогут задать все интересующие вопросы представителям приемных комиссий относительно поступления в тот или иной вуз, получить ответы и необходимые консультации.

Режим работы горячей линии: будние дни - с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед, суббота - с 10.00 до 14.00.

Телефоны горячей линии опубликованы на сайте Министерства образования.