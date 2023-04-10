Гибель посевов озимых зерновых культур в Гомельской области отмечена на 4% площадей. Такую цифру озвучил директор Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Денис Веремейчиков на аппаратном совещании.

С 29 марта по 7 апреля в регионе провели обследование состояния посевов озимых зерновых и озимого рапса. Всего обследовано 258 тыс. га озимых зерновых и более 77 тыс. га озимого рапса.

По озимым зерновым культурам хорошее состояние отмечено на порядка 90 тыс. га, удовлетворительное - практически на 140 тыс. га, плохое - на 7,4 тыс. га.

Еще практически 8,3 тыс. га остаются подтопленными.

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул: на этих площадях следует готовиться к яровому севу, чтобы выйти на запланированные объемы по зерновым.

"Что касается рапса, то гибель посевов отмечена на площади 33,2 тыс. га. Примерно на 2,5 тыс. га невозможно дать оценку из-за подтопления участков", - озвучил результаты директор областной госинспекции.