В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 102,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в марте текущего года по сравнению с мартом 2022 года рост цен составил 6%. За январь-март 2023 года цены выросли на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Цены на продовольственные товары в марте 2023 года выросли по сравнению с февралем текущего года на 0,7%, с декабрем 2022 г. – на 3%. Годовой рост цен на продтовары в марте 2023 года составил 9,2%. За январь-март 2023 года цены выросли на 12% к уровню января-марта 2022 года.

Непродовольственные товары в марте текущего года подорожали на 0,3% по сравнению с февралем, с начала года – на 0,9%. Годовой рост цен на непродовольственные товары в марте составил 2,3%. За январь-март 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1%.

Цены на услуги в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года выросли на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 4,1%. За март 2023 года к марту 2022 года цены повысились на 5,5%. В январе-марте 2023 года услуги подорожали на 7,1% к аналогичному уровню прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 101,3%.