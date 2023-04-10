Комитет госконтроля Гродненской области в ходе проверки торгового объекта по продаже детских игрушек выявил грубые нарушения законодательства, связанные с превышением предельных торговых надбавок на реализуемую продукцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, цены на различные виды детских товаров были сформированы с применением завышенных в несколько раз торговых надбавок. Так, торговые надбавки на мягкие игрушки более чем в 3 раза превышали допустимый уровень, на машинки – почти в 4,5 раза, на куклы – в 5 раз (предельный максимальный уровень торговой надбавки составляет 30%).

Деятельность данного торгового объекта приостановлена.

В целом с начала текущего года Комитетом госконтроля Гродненской области проверено 45 торговых объектов, в каждом пятом обследованном объекте торговли выявлены нарушения порядка ценообразования.

По всем фактам приняты меры реагирования, цены приведены в соответствие с законодательством.