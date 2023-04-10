На Белорусской АЭС завершена одна из операций этапа «Энегопуск» – вывод на номинальные обороты холостого хода (без включения в сеть) роторов турбоагрегата.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», выполнен пробный пуск турбоагрегата энергоблока на мощности реактора 40% от номинальной. После подачи пара на турбогенератор и поэтапного увеличения скорости его вращения до проектных значений – 3000 оборотов в минуту (сопоставимо со скоростью вращения воздушного винта самолета) специалисты провели замер тепломеханических характеристик и, в соответствии с алгоритмом пусковой операции, остановили турбину.

«Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме, - подчеркнул вице-президент АО АСЭ - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. – Далее предстоит выполнить испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах».