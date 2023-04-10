ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОДРОС НА 1,4%

09:08 11.04.2023 В январе-феврале 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $12 973,5 млн, увеличившись к уровню января-февраля 2022 г. из расчета в текущих ценах на 1,4%. Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт за два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года просел на 0,6% до $6267,1 млн, импорт – вырос на 3,4% до $6706,4 млн.