ЭКОНОМИКА РБ

АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 11 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЕТ

18:22 10.04.2023 Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 11 апреля 2023 года снизятся на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,30 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,40 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,62 рубля, дизельное топливо – 2,40 рубля. Это уже шестое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 4 апреля.