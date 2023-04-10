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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 11 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЕТ
18:22 10.04.2023
Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 11 апреля 2023 года снизятся на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,30 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,40 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,62 рубля, дизельное топливо – 2,40 рубля.
Это уже шестое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 4 апреля.
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