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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА НАЧАЛ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ АПОСТИЛЯ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
18:12 10.04.2023
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» с 10 апреля 2023 г. оказывает услуги по обращению за проставлением апостиля на документах, право на проставление апостиля на которых предоставлено Министерству иностранных дел, и за консульской легализацией документов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в центре, предъявляемые для легализации документы не должны содержать исправлений, подчисток, приписок, зачеркиваний, а также не должны быть помяты, порваны, потерты или повреждены.
Наименование должности лица, подписавшего документ, собственноручная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия) должны быть четкими, а оттиски официальных печатей должны быть хорошо читаемыми. При этом документы не должны быть заламинированы.
Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 12.00 по предварительной записи.
Предварительная запись осуществляется по телефону +375 (17) 204-88-53, понедельник-четверг - с 17.00 до 18.00.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Национального центра маркетинга.
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