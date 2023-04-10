РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» с 10 апреля 2023 г. оказывает услуги по обращению за проставлением апостиля на документах, право на проставление апостиля на которых предоставлено Министерству иностранных дел, и за консульской легализацией документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в центре, предъявляемые для легализации документы не должны содержать исправлений, подчисток, приписок, зачеркиваний, а также не должны быть помяты, порваны, потерты или повреждены.

Наименование должности лица, подписавшего документ, собственноручная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия) должны быть четкими, а оттиски официальных печатей должны быть хорошо читаемыми. При этом документы не должны быть заламинированы.

Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 12.00 по предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется по телефону +375 (17) 204-88-53, понедельник-четверг - с 17.00 до 18.00.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Национального центра маркетинга.