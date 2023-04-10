Мобильный оператор life:) изменяет условия услуги «Отложенная оплата тарифа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 18 апреля 2023 года услуга «Отложенная оплата тарифа» будет недоступна для подключения на архивных тарифных планах «Шейк 2», «Шейк 3» и «Шейк+».

Если у клиентов к 18 апреля еще будет активна услуга, то они смогут вернуть использованную сумму в соответствии с текущими правилами услуги (через 30 дней с даты подключения).

В качестве улучшенной версии «Отложенной оплаты тарифа» в компании рекомендуют подключить «Мой лимит». Услуга включает 5,10,15 или 25 рублей, которые можно использовать не только на оплату тарифа, но и оплату других подключенных услуг.

По желанию пользователи «шейков» смогут выбрать любой другой кредитный сервис. Доступные услуги всегда можно проверить в приложении Мой life:) или в личном кабинете. Проверить доступность рекомендуется после отключения «Отложенной оплаты тарифа».