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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КОТЛОВКА» 11 АПРЕЛЯ БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
17:51 10.04.2023
В пункте пропуска «Котловка» 11 апреля будет отсутствовать электроснабжение. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.
«11 апреля 2023 года с 10.00 до 15.00 часов в связи с проведением Островецким РЭС ремонтных работ в автодорожном пункте пропуска «Котловка» будет отсутствовать электроснабжение. В этой связи возможно увеличение времени оформления автомобильного транспорта», - говорится в сообщении.
ГТК просит учитывать данную информацию при планировании маршрута движения и выбирать альтернативные пункты пропуска.
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