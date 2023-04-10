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ЭКОНОМИКА РБ


ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ СОСТОИТСЯ 13 АПРЕЛЯ В МОГИЛЕВЕ


17:45 10.04.2023

Ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 13 апреля, сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

В ходе мероприятия могилевчане смогут ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. В ярмарке примут участие: Могилевский филиал «Автобусный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Зенит», ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Лента», УВД Могилевского облисполкома, КПУП «Могилевзеленстрой», ОАО «Моготекс», ОАО «МогилевАттракционы» и др.

Ярмарка вакансий будет организована с 11.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (ул. Космонавтов, 17).
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