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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ В ГРОДНО ФАКТ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ» В СФЕРЕ ТАКСИ


17:03 10.04.2023

Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресекли незаконную деятельность руководителей частной организации, оказывающей услуги такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, директор общества при пособничестве учредителя коммерческой структуры скрыл от налогообложения часть полученной выручки на сумму более 420 тыс. рублей.

Эти деньги направлялись на выплату работникам «серой» зарплаты. Официально работникам начислялась минимальная ставка в 150 рублей, остальную часть (от 500 до 1000 рублей ежемесячно) они получали «в конверте».

С заработной платы, выплаченной без отражения в учете предприятия, не был уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц на общую сумму более 50 тыс. рублей.

В отношении директора предприятия и второго учредителя, организовавших противоправную схему, возбуждено уголовное дело.
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