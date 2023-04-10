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ЭКОНОМИКА РБ


АГРАРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ ЯРОВОЙ СЕВ ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ


16:07 10.04.2023

Аграрии Гомельской области провели яровой сев почти на четверти запланированных площадей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий 10 апреля на аппаратном совещании в облисполкоме.

"По данным на утро 10 апреля, посеяно практически 22 тыс. га, или 23%", - озвучил цифры первый заместитель председателя облисполкома. Нарастить темпы следует Кормянскому, Ельскому, Рогачевскому, Лоевскому районам, отметил он.

"На следующей неделе наступают оптимальные календарные сроки посева кукурузы. Поэтому за эту неделю максимально мы должны подойти к завершению сева яровых зерновых колосовых культур", - подчеркнул Дмитрий Петрожицкий.
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