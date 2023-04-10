РУП «Белпочта» с 11 апреля 2023 года повысит тарифы на некоторые нерегулируемые услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, увеличатся тарифы на услуги по пересылке внутренних почтовых отправлений: заказной письменной корреспонденции, отправлений «1 класс», отправлений с объявленной ценностью, а также услуги «Почтовый курьер».

Без изменений останется стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли). Тарифы на пересылку посылок, отправлений ЕМS, пакеты услуг «E-commerce», дополнительные услуги не изменятся.