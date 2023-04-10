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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА С 11 АПРЕЛЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
15:00 10.04.2023
РУП «Белпочта» с 11 апреля 2023 года повысит тарифы на некоторые нерегулируемые услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, увеличатся тарифы на услуги по пересылке внутренних почтовых отправлений: заказной письменной корреспонденции, отправлений «1 класс», отправлений с объявленной ценностью, а также услуги «Почтовый курьер».
Без изменений останется стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли). Тарифы на пересылку посылок, отправлений ЕМS, пакеты услуг «E-commerce», дополнительные услуги не изменятся.
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