РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» 11 апреля 2023 года проведет День качества плодоовощной продукции для школьного и дошкольного питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в мероприятии примут участие представители 7 организаций-изготовителей детского плодоовощного питания, организаций школьного питания областей Беларуси и Минска, Министерства здравоохранения, концерна «Белгоспищепром», Министерства антимонопольного регулирования и торговли, УО «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий».

В формате «круглого стола» состоится обсуждение вопросов обеспечения школьных столовых и буфетов качественным и разнообразным питанием в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями.

Предполагается открытая дегустация более 35 образцов плодоовощной консервированной продукции отечественного производства для школьного и дошкольного питания.