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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО "СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО" ПОЛУЧИЛО СЕРТИФИКАТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА Х/Б ПРЯЖУ
13:27 10.04.2023
ОАО "СветлогорскХимволокно" получило сертификат собственного производства на х/б пряжу. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Отмечается, что сертификат позволяет участвовать в тендерах и выставлять продукт на бирже.
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