ЭКОНОМИКА РБ

ОАО "СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО" ПОЛУЧИЛО СЕРТИФИКАТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА Х/Б ПРЯЖУ

13:27 10.04.2023 ОАО "СветлогорскХимволокно" получило сертификат собственного производства на х/б пряжу. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия. Отмечается, что сертификат позволяет участвовать в тендерах и выставлять продукт на бирже.