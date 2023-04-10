Следуя из Турции в Беларусь авиарейсом «Стамбул-Минск», гражданин Российской Федерации намеревался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС около 35 тыс. долларов США, которые оказались еще и поддельными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, по прибытии в Беларусь гражданин проследовал по «зеленому» коридору, тем самым подтвердил, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию.

При досмотре в Национальном аэропорту Минск ручной клади авиапассажира минские таможенники обнаружили наличные денежные средства в размере 34 700 долларов США, 5200 российских рублей, 6 турецких лир. По словам гражданина, деньги он намеревался потратить на приобретение в Беларуси автомобиля.

Деньги изъяты и направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию. Эксперт установил, что 694 денежных билета Федеральной резервной системы США номиналом 50 долларов не изготавливались предприятием по производству продукции данного вида. Соответственно, долларовые купюры являлись поддельными.

Материалы проведенной Оперативной таможней проверки переданы в управление Следственного комитета по Минску для проведения дальнейших мероприятий в порядке ст. 174 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь.