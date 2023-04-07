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В МИНСКЕ 13-15 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ "ОТДЫХ-2023 "


12:13 10.04.2023

25-я Международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2023 " состоится 13-15 апреля 2023 г. в Минске (пр-т. Победителей, 4).

Как сообщается на сайте выставочного предприятия "Белэкспо", за три выставочных дня новые туристические программы и предложения продемонстрирует порядка 200 экспонентов: управления спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома, туроператоры, санатории, агроэкоусадьбы, медицинские и SPA-центры, отели, гостиницы и загородные комплексы, страховые и транспортные компании, объекты промышленного туризма, агроэкоусадьбы и др.На открытой площадке возле Дворца спорта планируется организовать презентацию туристического потенциала регионов, а также выставку техники крупных промышленных предприятий.

Запланировано проведение насыщенной деловой программы:

презентации новых туристических маршрутов и объектов туристической инфраструктуры Республики Беларусь и зарубежных стран;

воркшопа B2B Workshop "Leisure & Travel";

круглых столов "Состояние и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь" и "Нововведения в законодательстве о туризме";

семинара-практикума "Образовательный туризм как важный ресурс воспитания гражданственности и патриотизма у детей и молодежи".

презентация туристического потенциала областей и города Минска.

14 апреля в рамках выставки состоится Международный туристический форум с организацией секционных заседаний по следующим темам: промышленный туризм; туристско-информационные центры. Международный опыт; оздоровительный и медицинский туризм.
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