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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 13-15 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ "ОТДЫХ-2023 "
12:13 10.04.2023
25-я Международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2023 " состоится 13-15 апреля 2023 г. в Минске (пр-т. Победителей, 4).
Как сообщается на сайте выставочного предприятия "Белэкспо", за три выставочных дня новые туристические программы и предложения продемонстрирует порядка 200 экспонентов: управления спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома, туроператоры, санатории, агроэкоусадьбы, медицинские и SPA-центры, отели, гостиницы и загородные комплексы, страховые и транспортные компании, объекты промышленного туризма, агроэкоусадьбы и др.На открытой площадке возле Дворца спорта планируется организовать презентацию туристического потенциала регионов, а также выставку техники крупных промышленных предприятий.
Запланировано проведение насыщенной деловой программы:
презентации новых туристических маршрутов и объектов туристической инфраструктуры Республики Беларусь и зарубежных стран;
воркшопа B2B Workshop "Leisure & Travel";
круглых столов "Состояние и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь" и "Нововведения в законодательстве о туризме";
семинара-практикума "Образовательный туризм как важный ресурс воспитания гражданственности и патриотизма у детей и молодежи".
презентация туристического потенциала областей и города Минска.
14 апреля в рамках выставки состоится Международный туристический форум с организацией секционных заседаний по следующим темам: промышленный туризм; туристско-информационные центры. Международный опыт; оздоровительный и медицинский туризм.
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