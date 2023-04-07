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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПЕЛЕНГ» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
11:12 10.04.2023
Предприятие Госкомвоенпрома🇧🇾 ОАО «Пеленг» завершило запланированное объединение производственных площадей.
Как сообщалось ранее, в январе 2023 года механообрабатывающее производство было перемещено в новые корпуса по адресу ул. Филимонова 25 и 25в, что позволило значительно расширить возможности предприятия.
По итогам первого квартала полностью завершена отладка технологических процессов. Проведенные мероприятия позволили не только сохранить, но и, учитывая потребности заказчиков, по отдельным позициям, даже увеличить номенклатуру и объемы выпускаемой продукции.
Сегодня ОАО «Пеленг» имеет в своем распоряжении 6 производственных корпусов. Реализуя политику, направленную на создание экспортно-ориентированного производства, компания не только наращивает производственные мощности и научно-технологический потенциал, но и активно набирает квалифицированных сотрудников.
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