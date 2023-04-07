Наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через литовский Мядининкай. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С пятницы очередь перед единственным функционирующим пунктом пропуска для грузовиков на белорусско-польской границе Кукурыки (Козловичи) снизилась в 2,5 раза. Однако сопредельная сторона продолжает пропускать большегрузы с задержками — за выходные оформлено всего 58% фур от нормы», - говорится в сообщении.

Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). С пятницы литовские контрольные службы пропустили на свою территорию 51% фур.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) въехало 60% большегрузов от нормы.

«По состоянию на 10:00 скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) и литовским — Райгардас (Привалка)», - сообщил Госпогранкомитет.