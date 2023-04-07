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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
10:54 10.04.2023
Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в «Порядок оказания услуг по корпоративным предложениям» в части использования систем самообслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 18 апреля 2023 года корпоративным клиентам, пользователям услуги «Раздельный счет», станет доступна возможность управления функционалом услуги в приложении «Мой А1».
Раздельный счет – это услуга, дающая возможность самостоятельной оплаты абонентом юридического лица отдельного счета за некоторые услуги и оборудование.
С обновленным документом можно ознакомиться по ссылке.
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