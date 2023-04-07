ЭКОНОМИКА РБ

А1 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10:54 10.04.2023 Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в «Порядок оказания услуг по корпоративным предложениям» в части использования систем самообслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 18 апреля 2023 года корпоративным клиентам, пользователям услуги «Раздельный счет», станет доступна возможность управления функционалом услуги в приложении «Мой А1». Раздельный счет – это услуга, дающая возможность самостоятельной оплаты абонентом юридического лица отдельного счета за некоторые услуги и оборудование. С обновленным документом можно ознакомиться по ссылке.