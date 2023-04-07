Британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) в конце марта опубликовало предметные рейтинги университетов мира по 54 научным направлениям в пяти отраслях.

БГУ единственный из Беларуси представлен в предметных рейтингах QS. Университет сохранил прошлогодние показатели в группе 351-400 в области «физика и астрономия» и на 43 позиции поднялся в «естественнонаучной отрасли», заняв 341 место. Кроме того, вуз впервые вошел в два новых предметных рейтинга. По «отрасли инженерии и технологии» он ранжирован в группе вузов с позициями 401-450, а по предмету «компьютерные науки и информационные системы» разместился среди вузов в группе 651-680, сообщили ЭКОПРЕСС в университете.

В основу методики предметного рейтинга QS положено четыре критерия. Это репутация вуза по результатам опроса международных академических экспертов и работодателей, среднее количество цитирования научных публикаций за пятилетний период и индекс Хирша вуза в данной научной области. Рост позиций БГУ и вхождение в новые ранжированные системы произошли из-за улучшения оценки работодателей и академических экспертов. БГУ получил 68 баллов из 100, что подтверждает качество белорусского образования и признание его во всем мире.

Предметные рейтинги разработаны для помощи студентам в выборе лучших университетов по интересующим направлениям, так как общие рейтинги детально не отражают качество подготовки на отдельных факультетах.

В каждом из научных направлений QS ранжируется до 3000 вузов, но из них в рейтинговой таблице показывают только около 700 сильнейших университетов. В версии 2023 года суммарно оценены 1594 вуза из 161 страны. Всего в мире насчитывается более 30 000 вузов.

Кроме QS, БГУ представлен в предметных рейтингах других агентств: Шанхайский предметный рейтинг по физике (группа 201–300); Times Higher Education по «инженерным наукам и технологиям» (1001+) и «Физическим наукам» (1001+); U.S. News по физике (224) и по химии (865). Также БГУ участвует в девяти глобальных рейтингах университетов мира, среди которых самый авторитетный основной рейтинг QS. Здесь БГУ разместился на 288 месте.