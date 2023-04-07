Повышение цены золота на мировом рынке повлияло на рост золотовалютных резервов Беларуси в марте 2023 г. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Золотовалютные резервы Беларуси за март 2023 г. выросли на $0,33 млрд и составили $7,10 млрд на начало апреля 2023 г. На рост резервов повлияло повышение цены золота на мировом рынке с 28 февраля по 31 марта на 7,7%», - говорится в сообщении ЕАБР.

Кроме того, отмечают аналитики банка, заметно снизился чистый спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

Национальный банк намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 г.