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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ В 2023 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗРАБОТАЕТ 46 СТАНДАРТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ


18:00 07.04.2023

Госстандарт утвердил изменение № 1 к плану государственной стандартизации-2023, сформированное на основе предложений, поступивших от промышленных предприятий, учреждений Национальной академии наук Беларуси, отраслевых организаций по стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в план дополнительно включена разработка 46 государственных стандартов и изменений в действующие стандарты в различных отраслях экономики: пищевая, транспортная отрасли, электросвязь, строительство и др.

Для реализации программы «Качество 2021-2025» планируется разработка 3 государственных стандартов.

Предусмотрена также разработка 6 государственных стандартов для выполнения Программы по стандартизации в области метрологии на 2023 г. и 3 государственных стандартов, направленных на реализацию Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

Кроме того, уточнены отдельные темы, предусмотренные в плане.

Ознакомиться с изменением к плану можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
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