В агрогородке Зубово Оршанского района открыли цех по производству комбикормов.

Реализовало масштабный проект открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Юбилейный».

Хотя цех работает уже месяц в тестовом режиме, открытие было решено провести только сейчас.

Комбикормовый цех производительностью 10 тонн в час был построен за семь месяцев, затем несколько месяцев шли пусконаладочные работы, и сейчас цех выходит на производственные мощности.

В результате создано 15 рабочих мест. Пока цех работает в одну смену, сейчас идет набор специалистов для второй смены, так как работа завода предполагает безостановочное производство.

Цех производит практически всю линейку комбикормов для КРС и свиней, в том числе и гранулированных. Сейчас производят 100-110 т в сутки. Когда выйдут на полную мощность, цех будет выдавать 220 т готовой продукции в сутки.