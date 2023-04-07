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ЭКОНОМИКА РБ
ПОД ОРШЕЙ ОТКРЫЛИ КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ
17:40 07.04.2023
В агрогородке Зубово Оршанского района открыли цех по производству комбикормов.
Реализовало масштабный проект открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Юбилейный».
Хотя цех работает уже месяц в тестовом режиме, открытие было решено провести только сейчас.
Комбикормовый цех производительностью 10 тонн в час был построен за семь месяцев, затем несколько месяцев шли пусконаладочные работы, и сейчас цех выходит на производственные мощности.
В результате создано 15 рабочих мест. Пока цех работает в одну смену, сейчас идет набор специалистов для второй смены, так как работа завода предполагает безостановочное производство.
Цех производит практически всю линейку комбикормов для КРС и свиней, в том числе и гранулированных. Сейчас производят 100-110 т в сутки. Когда выйдут на полную мощность, цех будет выдавать 220 т готовой продукции в сутки.
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