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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В МАРТЕ ВЫРОС ПО СРАВНЕНИЮ С ФЕВРАЛЕМ НА 27% - БАА


17:21 07.04.2023

По данным статистики, в марте 2023 года объем продаж новых легковых автомобилей вырос на 27% и составил 1202 автомобиля. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В то же время, отмечают в БАА, при сравнении объема продаж 1-го квартала с аналогичным периодом 2022 года падение составило 80%. При этом по сравнению с мартом 2022 года продажи новых авто упали на 62,4% (в марте 2023 года было продано 3197 машин).

Положительным фактором является появление на белорусском рынке новых брендов и моделей автомобилей. Но при этом сохраняется ситуация превышения покупательского спроса над предложением.

Во втором квартале автодилерам необходимо увеличить объем предложения новых автомобилей, что позволит сбалансировать конъюнктуру рынка, считают в БАА.

Завод «БЕЛДЖИ» планирует во втором квартале увеличить поставки автомобилей в дилерскую сеть, вывести на рынок новую модель кроссовера, а также заниматься подготовкой производства автомобиля под собственным брендом.

В настоящее время марка Geely является лидером рынка. На ее счету 72% от всех проданных новых легковых автомобилей.

Кроме продаж новых автомобилей членами Автомобильной ассоциации «БАА» ввоз и реализацию транспортных средств категории М1 (M1G) осуществляли и иные юридические, а также физические лица. По данным УП «БАА-Консалт» (дочернее предприятие БАА), иными лицами в первом квартале 2023 года на внутреннем рынке Беларуси реализовано не менее 250 новых легковых автомобилей преимущественно премиум-сегмента (таких как БМВ, Лексус, Ланд Ровер, Тойота и Мерседес).
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