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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
17:13 07.04.2023
Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «Белкард» - в рамках технического перевооружения приобрел и ввел в эксплуатацию новое оборудование для автоматического производства деталей сложных форм.
Как сообщает сайт СЭЗ, это позволит предприятию повысить эффективность производства и нарастить объемы выпускаемой продукции.
ОАО «Белкард» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в 2009 году, а история предприятия берет начало в далеком 1951 году. Сегодня ОАО «Белкард» - это крупнейший производитель автокомпонентов для автомобилей всех типов и модификаций. Штат сотрудников превышает 1700 человек и постоянно расширяется с учетом возросшего спроса со стороны партнеров из Российской Федерации. Продукция предприятия поставляется на конвееры отечественных гигантов МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», а также экспортируется на предприятия группы «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», «Ростсельмаш», УралАЗ.
Чтобы сохранить и усилить конкурентные позиции с учетом геополитической обстановки ОАО «Белкард» проводит техническое перевооружение, выводит в массовое производство новые виды изделий, повышает компетенции персонала. Только в прошлом году компания обучила свыше 500 человек по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации.
ОАО «Белкард» дополнительно предлагает возможность размещения производств на свободных площадях в границах свободной экономической зоны, а также участие в инвестиционном проекте по созданию «гибкого» производства на основе станков с ЧПУ и обрабатывающих центров механической обработки деталей.
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