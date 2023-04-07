ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ


17:13 07.04.2023

Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ОАО «Белкард» - в рамках технического перевооружения приобрел и ввел в эксплуатацию новое оборудование для автоматического производства деталей сложных форм.

Как сообщает сайт СЭЗ, это позволит предприятию повысить эффективность производства и нарастить объемы выпускаемой продукции.

ОАО «Белкард» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в 2009 году, а история предприятия берет начало в далеком 1951 году. Сегодня ОАО «Белкард» - это крупнейший производитель автокомпонентов для автомобилей всех типов и модификаций. Штат сотрудников превышает 1700 человек и постоянно расширяется с учетом возросшего спроса со стороны партнеров из Российской Федерации. Продукция предприятия поставляется на конвееры отечественных гигантов МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», а также экспортируется на предприятия группы «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», «Ростсельмаш», УралАЗ.

Чтобы сохранить и усилить конкурентные позиции с учетом геополитической обстановки ОАО «Белкард» проводит техническое перевооружение, выводит в массовое производство новые виды изделий, повышает компетенции персонала. Только в прошлом году компания обучила свыше 500 человек по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

ОАО «Белкард» дополнительно предлагает возможность размещения производств на свободных площадях в границах свободной экономической зоны, а также участие в инвестиционном проекте по созданию «гибкого» производства на основе станков с ЧПУ и обрабатывающих центров механической обработки деталей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2023
валюта курс
EUR 3.1918
USD 2.9264
RUB 3.6493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9735 +0.0471
RUB 3.6070 -0.0423
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2100 3.2300
USD 2.9600 2.9700
RUB 2.7000 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0918
EUR/RUB 88.2000 117.7000
USD/RUB 81.2000 108.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте