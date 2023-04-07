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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ВЫЯВЛЕНО 146 ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОЛОВИНА ИЗ НИХ КОРРУПЦИОННЫЕ
16:14 07.04.2023
В 2022 году в лесохозяйственной отрасли Беларуси выявлено 146 преступлений, из которых 63 совершены должностными лицами и работниками организаций, входящих в систему Минлесхоза. Такие цифры озвучил заместитель председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов на заседании республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.
По его словам, почти половина таких преступлений относятся к категории коррупционных.
Большинство преступлений, совершенных представителями коммерческих организаций, связаны с уклонением от уплаты налогов, а также приобретением субъектами хозяйствования частной формы собственности древесины по цене реализации для физических лиц в целях последующего использования в хозяйственной деятельности.
Также выявлялись преступления, связанные с хищением лесоматериалов и имущества лесохозяйственных предприятий. В основном они совершались по причине свободного доступа на неохраняемые участки местности либо из неохраняемых помещений. Данное обстоятельство свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых организациями Минлесхоза к обеспечению сохранности лесопродукции и иного имущества.
В ходе заседания также рассмотрены результаты обобщения прокурорско-следственной и судебной практики по уголовным делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.
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