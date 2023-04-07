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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА УЖЕ БОЛЕЕ 250 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА АПРЕЛЬСКИЕ И МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
15:36 07.04.2023
Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов на апрельские и майские праздники в межрегиональном и международном сообщениях.
Как сообщает пресс-центр БЖД, к уже назначенным ранее на апрельские и майские праздники дополнительным поездам с 29 апреля по 10 мая 2023 года назначены еще более 120 поездов межрегиональных и международных линий.
В межрегиональном сообщении поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Гомель – Брест, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Орша – Гродно, Минск – Коммунары, Коммунары – Орша – Гродно.
В международном сообщении во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначены дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург, Брест – Москва, Полоцк – Москва, Смоленск – Санкт-Петербург.
Кроме того, в зависимости от спроса на перевозки, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.
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