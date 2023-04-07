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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ МЯСНАЯ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 27-28 АПРЕЛЯ
15:25 07.04.2023
VII Международный форум «Беларусь мясная» пройдет в Минске 27-28 апреля 2023 года.
Как сообщают организаторы мероприятия, в его рамках будут организованы различные мероприятия.
В частности, 27 апреля запланировано проведение трех семинаров: «Саммит директоров» — семинар для руководителей и специалистов ВЭД; «SMART - маркетинг» — для маркетологов и специалистов отдела продаж и «Производственный практикум» —для технологов, специалистов отделов качества и лабораторий.
Кроме того, состоится награждение лауреатов премии «Сто дорог экспорта», «Большие звезды мясного дела», а также награждение лучших фирменных магазинов мясной отрасли (по методике «Тайный покупатель»).
В этот день запланирована презентация результатов независимого исследования интернет-активности белорусских «мясников» в 2022 году и награждение самых SMM-активных, а также награждение победителей «Маэстро вкуса» — конкурса шеф-поваров фирменных ресторанов, мясокомбинатов и птицефабрик Беларуси.
В программе дня - «Закрытый Клуб директоров» с дискуссией на актуальные темы по менеджменту и управлению персоналом в условиях турбулентного рынка и финал Республиканского конкурса сценического искусства Meat Fest.
28 апреля пройдут два семинара, первый - «Производственный практикум», включая новый формат — мастер-класс «Применение методов сенсорного анализа в мясной промышленности. Тестирование дегустационных способностей делегатов форума»; второй - «SMART - маркетинг» — семинар для маркетологов и специалистов отдела продаж.
Ознакомиться более подробно с мероприятиями форума можно здесь.
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