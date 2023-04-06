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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ ПОСТУПИЛО 636,3 МЛН РУБЛЕЙ
14:18 07.04.2023
В бюджет Витебской области за январь-март 2023 года поступило 636,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет поступило 111,6 млн рублей, в местный – 524,7 млн рублей.
В разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 233,8 млн рублей, или 36,7%, по подоходному налогу – 204,8 млн рублей, или 32,2% и по налогам на собственность 49,3 млн рублей, или 7,7%.
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