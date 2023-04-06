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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ФУР НА ВЪЕЗД В ЕС К ВЫХОДНЫМ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 20% - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
12:46 07.04.2023
К выходным очереди фур на въезд в ЕС увеличились на 20%. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Более 1000 грузовиков ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). С понедельника сопредельная сторона ежесуточно оформляла около 50% фур от нормы», - говорится в сообщении.
Через литовские пункты пропуска в течение недели проезжало в среднем 45% большегрузов, через латвийский — Патерниеки (Григоровщина) — 56%.
«По состоянию на 10.00 наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 26% авто», - утверждает ведомство.
Также задержки в оформлении фиксировались в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).
Госпогранкомитет напоминает, что с 31 марта в пункте пропуска Козловичи на границе с Польшей действуют временные ограничения: водители, имеющие пропуска на внеочередной въезд, обязаны въезжать в пункт пропуска в порядке общей очереди.
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