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ЭКОНОМИКА РБ


КГК БЕЛАРУСИ ОБВИНЯЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ IT-КОМПАНИИ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ


11:44 07.04.2023

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена крупномасштабная незаконная деятельность по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц минского общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в области IT-образования.

Как сообщает Комитет госконтроля Беларуси, три учредителя и фактических руководителя компании организовали во всех областных центрах, Минске и Бобруйске деятельность по разработке программного обеспечения, а также предоставлению услуг в сфере профессионального IT-образования (образовательные курсы, в том числе для детей).

В период с 2015 по 2021 годы при соучастии 11 лиц они создали 14 подконтрольных субъектов хозяйствования (с одноименным названием основного общества), осуществляющих аналогичную деятельность и применяющих упрощенную систему налогообложения. При этом между созданными субъектами искусственно распределялась деятельность и выручка головной компании, в результате чего была занижена налоговая база последней, что позволило ее руководителям уклониться от уплаты налога на сумму 1,6 млн рублей.

В отношении 3 учредителей и фактических руководителей компании возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе дознания по уголовному делу при поддержке ОМОН (!) проведено 37 обысков, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 2 млн рублей.

«Подозреваемые вину признали, причиненный государству ущерб возмещен в бюджет в полном объеме», - заявили в КГК.

По уголовному делу проводится предварительное следствие.
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