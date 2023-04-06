Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2023 года составили $8,0986 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в марте 2023 года золотовалютные резервы выросли на $329,1 млн после снижения в феврале на $373,3 млн.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.