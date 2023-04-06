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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОЧЕРЕДЕЙ НА ГРАНИЦЕ С ЕС ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ
09:42 07.04.2023
Госпогранкомитет Беларуси прогнозирует рост очередей на границе с ЕС перед праздниками.
«Традиционно в период предпраздничных дней (католическая и православная Пасха) очереди транспорта в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза увеличиваются. Принимая во внимание нынешнюю обстановку на границе с ЕС и замедленное оформление транспорта сопредельными контрольными службами, количество грузовиков и легковых авто на въезд в Польшу, Литву и Латвию может возрасти», - говорится в сообщении ведомства.
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