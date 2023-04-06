С 15 апреля 2023 года в Беларуси начнет действовать запрет на лов судака.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, с целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения, в том числе в преднерестовый и после нерестовый периоды, в рыболовных угодьях республики с 15 апреля по 30 мая правилами любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства установлен запрет на его лов.

В случае вылова судака, он должен быть незамедлительно выпущен в рыболовное угодье.

За незаконное изъятие судака в указанный период предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.16.25 КоАП Республики Беларусь. В случае выявления таких нарушений, физическому лицу грозит штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения нарушения, или без конфискации. Размер базовой величины в настоящее время составляет 37 рубля. При этом за каждого пойманного судака придется также заплатить вред, который рассчитывается на основании такс, исчисленных в тройном размере. Такса за незаконно изъятую 1 особь судака составляет 6 базовых величин. Таким образом, сумма вреда составит 666 рублей.

Кроме того, нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.3 ст.16.25 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа от пяти до тридцати базовых величин.

В случае, если вред, причиненный окружающей среде, составит 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность по ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.