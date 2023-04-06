Организации торфяной отрасли Минэнерго завершают подготовку к новому сезону добычи торфа.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, к началу весенних работ отремонтирована и приведена в порядок торфодобывающая техника, созданы необходимые запасы топлива, готовы к разработке торфяные поля. С учетом прогнозируемого синоптиками потепления планируется, что большинство торфозаводов начнут добычу торфа в апреле.

В 2023 году в стране планируется добыть не менее 2,3 млн тонн торфа, произвести около 1,5 млн тонн торфяной продукции, в том числе 1,3 млн тонн – топливной группы, 169 тыс. тонн – нетопливного назначения.

В рамках Программы комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы будут продолжены работы по отводу земельных участков и строительству новых торфяных полей. Ожидается, что их общая площадь составит свыше 1,8 тыс. га

В целом перед организациями отрасли стоят важные задачи – сохранить положительную динамику по основным производственным показателям, обеспечить потребности внутреннего рынка в торфяной продукции, диверсифицировать экспортные поставки.