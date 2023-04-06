ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» расширило ассортимент выпускаемой продукции для детского питания новой серией фруктовых пюре «Улетный перекус» для детей дошкольного и школьного возраста.

Как сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром», это четыре вкуса пюре в мягкой упаковке без добавления сахара: из персика, яблок и банана; из яблок, банана и киви; из груши, банана и манго; из груши, персика и манго.

В марте 2023 года линейка продуктов «Улетный перекус» дополнилась тремя вкусами соков прямого отжима: яблочно-грушевый с мякотью, яблочно-персиковый с мякотью, яблочно-манговый с мякотью.