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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ РАСШИРИЛ АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
17:45 06.04.2023
ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» расширило ассортимент выпускаемой продукции для детского питания новой серией фруктовых пюре «Улетный перекус» для детей дошкольного и школьного возраста.
Как сообщает Telegram-канал концерна «Белгоспищепром», это четыре вкуса пюре в мягкой упаковке без добавления сахара: из персика, яблок и банана; из яблок, банана и киви; из груши, банана и манго; из груши, персика и манго.
В марте 2023 года линейка продуктов «Улетный перекус» дополнилась тремя вкусами соков прямого отжима: яблочно-грушевый с мякотью, яблочно-персиковый с мякотью, яблочно-манговый с мякотью.
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